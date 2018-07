Show de Caetano e Roberto atrasa, mas agrada Uma hora depois do horário previsto, às 22 horas, o segundo show da dupla Caetano Veloso e Roberto Carlos, ontem, em São Paulo, teve início ao som de Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Minutos antes, o crítico Zuza Homem de Mello leu um texto, no qual ressaltou que a dupla que subiria ao palco eram "artistas luminares". Na seqüência, cantaram Wave e Águas de Março, com o neto de Tom, Daniel Jobim, ao piano. O empresário de Roberto, Dodi Sirena, ressalta que os shows da dupla são mesmo históricos, pois há uma chance quase nula de conciliar a agenda de ambos novamente. Assim como no primeiro dia do show de João Gilberto, ocorrido há cerca de dez dias, o que se pôde notar foi uma marcante presença de famosos - e raríssimos fãs. Rodrigo Santoro, Daniella Cicarelli, Edu Guedes, Jair de Oliveira e Abílio Diniz fizeram a festa dos fotógrafos de revistas e sites de fofocas.