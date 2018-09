Show de João Gilberto em NY é cancelado

O CareFusion Jazz Festival New York anunciou o cancelamento do show de João Gilberto no Carnegie Hall, que aconteceria hoje. O motivo do cancelamento foram "regras de viagens internacionais", afirmou o evento. "Estou com o coração partido", disse o produtor do festival, George Wein. "João Gilberto é um dos mais importante artistas de nossa geração." O festival prossegue até sábado, dia 26, ocupando as principais casas de shows e concertos gratuitos ao ar livre em Nova York.