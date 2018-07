Show de João Gilberto no Rio pode ocorrer Os fãs de João Gilberto frustrados com o cancelamento de seus shows no fim de 2011 podem renovar as esperanças. Na quinta-feira, produtores da turnê comemorativa de seus 80 anos, suspensa por motivos de saúde, se reunem com a direção do Teatro Municipal do Rio para falar de um possível reagendamento. Na pauta, está um adiantamento de R$ 200 mil da bilheteria, que, segundo o teatro, não foi devolvido.