Show de Justin Bieber não atrapalha trânsito no Morumbi

Os portões do estádio foram abertos por volta das 14 horas. As apresentações do Z Festival, que traz Justin Bieber à cidade, devem ter início por volta das 16 horas, com show da banda Cine, que é seguida pela Boyband britânica The Wanted e pelo Cobra Starship.

O mau tempo não deve atrapalhar o espetáculo. A chuva que atingiu a região do Morumbi por volta das 16h30 de sábado pode voltar a acontecer nesta tarde, de acordo com a previsão da Cptec, que registra no momento céu nublado e chuvas periódicas em São Paulo.

Justin Bieber deve subir ao palco às 20 horas e realizar apresentação semelhante às três anteriores, duas no Rio e uma em São Paulo. O show deste domingo deve ter público menor que o de ontem, que teve todos os ingressos vendidos. Para a apresentação de hoje, ainda há entradas disponíveis no site livepass.com.br.