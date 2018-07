Show de Paulo Barros dá título do Carnaval à Unidos da Tijuca

A agremiação do morro do Borel, campeã em 2010 sob comando de Barros com o enredo "É Segredo!", desbancou o Salgueiro por 299,9 a 299,7 para ficar com a primeira posição na apuração das notas. Esse é o terceiro título da história da escola, que foi campeã também em 1936.

Além dos títulos, a Tijuca foi vice-campeã com Paulo Barros em 2010 e 2004, quando o carnavalesco ganhou fama por suas criações inovadoras, como o carro do "DNA".

Vila Isabel, Beija-Flor, Grande Rio e Portela completaram as seis primeiras colocadas que voltarão no sábado à Marquês de Sapucaí para o desfile das campeãs. Porto da Pedra e Renascer de Jacarepaguá, as duas últimas colocadas, foram rebaixadas para o grupo de acesso em 2013.

A Unidos da Tijuca, que desfilou na noite de segunda-feira, decidiu homenagear o popular rei do baião Luiz Gonzaga com uma viagem pelo Nordeste do autor de "Asa Branca", nascido no sertão pernambucano e que completaria 100 anos em 2012.

Acostumado a escolher os temas de seus enredos, normalmente abstratos, o carnavalesco Paulo Barros desta vez teve que criar o desfile sobre um tema determinado pela escola, mas encontrou ideias criativas para retratar o mundo de "Gonzagão".

Mais uma vez um dos destaques do desfile foi a comissão de frente, que homenageou a sanfona, instrumento inseparável do músico ao longo de sua vida e que ganhou vida no desfile.

A mesma criatividade foi vista nos carros alegóricos. Um deles, chamado "Do barro se fez a vida", prestou homenagem ao mestre Vitalino, que retratou a vida no agreste nordestino em famosas esculturas de cerâmica.

No abre-alas, ilustres desembarcaram num aeroporto para a cerimônia de coroação do rei do baião. Desciam da alegoria e passeavam pela avenida, cumprimentando o público. Entre eles, o rei do futebol, Pelé, a rainha da Inglaterra, o rei do pop Michael Jackson, Elvis Presley e outros nobres.

A Beija-Flor, campeã no ano passado quando cantou Roberto Carlos, perdeu um décimo como punição por um problema com a comissão de frente, que não se apresentou ao setor três como exigido pelo regulamento. Segundo a escola, houve um problema técnico com o elemento cenográfico da comissão de frente.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Pedro Fonseca)