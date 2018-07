Show do U2 mudará o trânsito na zona sul de SP O trânsito na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, será alterado hoje pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que reforça o monitoramento da área para o show da banda U2. Cerca de 90 mil pessoas devem comparecer ao espetáculo no estádio do Morumbi. A operação da CET contará com 196 agentes de trânsito, 35 viaturas, 75 motos e 12 guinchos.