Show no Rio faz muitos fãs que já viram ex-beatle gastarem até R$ 700

Fãs formam fila na entrada do Engenhão; Paul toca neste domingo e segunda

RIO DE JANEIRO - A vinda de Paul McCartney ao Rio fez com que muitos fãs que já haviam assistido aos shows em São Paulo ou em Porto Alegre, há seis meses, voltarem a mão ao bolso e investirem num repeteco. O ex-beatle toca logo mais às 21h30 deste domingo, 22.

"Foi o show da minha vida", "é um ex-beatle", "vai que essa é a última vez" - são algumas justificativas ao explicar por que vale o gasto alto com o ingresso (o mais barato, R$ 150; o mais caro, R$ 700, mesmos valores praticados no Morumbi e bem mais caros do que os cobrados no Beira-Rio), além do transporte e da hospedagem.

"Nem faço essas contas, senão acabo não indo", brincou o publicitário e músico baiano Augusto Oliveira, de 33 anos, testemunha de toda a Up and Coming Tour no Brasil (foram R$ 1.200 só com as entradas). "Infelizmente, comecei a gostar do Paul justamente quando ele ficou sem fazer shows no Brasil. Agora corro atrás do prejuízo".

No espetáculo de segunda-feira, ele fechará o ciclo com o pacote supervip que inclui assistir até à passagem de som, e bem próximo ao palco. "Custou US$ 1.600 e ganhei do meu melhor amigo como presente de casamento", contou.

'Premiados'

Depois de correrem atrás do ídolo no ano passado, o casal Bruno Reynaldo, de 33 anos, e Fernanda Lizardo, de 30, se sentiam premiados por verem Paul finalmente em sua cidade - ele não tocava no Rio desde 1990, quando entrou para o Guiness graças ao público recorde de 184 mil pessoas, no Maracanã.

"Hoje estamos relaxados, nem viemos tão cedo. Se fosse nosso primeiro show, estaríamos acampados desde quarta-feira (quando começou o acampamento pré-Paul)", dizia Fernanda, que chegou à fila na entrada do Engenhão com "apenas" oito horas de antecedência.

Foram no mesmo horário do consultor de empresas paulistano Eduardo Emer Stort, de 27 anos, que estava ansioso por concluir a realização de um sonho de família. "Meu pai morreu há dois anos, era para ele estar comigo em todos esses shows. A maior frustração da minha vida foi não ter ido a shows dos Beatles."

Na tarde deste domingo, durante a passagem de som, outra filha realizou o sonho do pai. Renata Pastorelli, de 26 anos, médica de São José do Rio Preto, chamou a atenção de Paul com um cartaz e conseguiu o impensável: foi chamada por ele ao palco. O cantor autografou uma foto feita pelo pai dela no Pacaembu no concerto de 1993. Ele é baixista de uma banda cover dos Beatles chamada Segunda Época e "tem um baixo igualzinho ao do Paul".

"Paul escreveu 'to Renata, love, Paul Mccartney', e desenhou um coração. Parecia um sonho, era como se não fosse eu vivendo aquilo. Liguei pro meu pai e ele achou que fosse brincadeira", Renata contava, eufórica, pouco antes de o show começar.

Sol e bicicleta

Acompanhado da namorada, a milionária norte-americana Nancy Shevell, o ex-beatle chegou ao Rio no sábado de manhãzinha, em seu jato particular, e aproveitou o bom tempo do fim de semana andando de bicicleta no Aterro e pegando sol no Copacabana Palace.

O frisson em frente ao hotel, que começou na fria noite de sexta-feira, só cessará quando ele retornar para casa, provavelmente na terça-feira.

Com os avisos da Prefeitura de que não era boa ideia ir ao Engenhão de carro, uma vez que as ruas do entorno não comportam milhares de carros, muitos cariocas andaram de trem pela primeira vez na vida por causa do astro inglês.

A população ainda não criou o hábito de ir o estádio, que foi construído em 2007 mas só passou a ser mais frequentado nos últimos oito meses, com o fechamento do Maracanã para obras de adequação à Copa de 2014. A movimentação nas redondezas é tranquila, sem engarrafamentos.