Show pela união dos cubanos divide exilados

Sob um sol de 32 graus, mais de 500 mil cubanos compareceram ontem à Praça da Revolução, em Havana, para o concerto Paz Sem Fronteiras. Idealizado pelo cantor colombiano Juanes para unir os cubanos - os da ilha e os exilados em Miami, que acompanharam ao vivo pela TV -, o show acabou mostrando o ressentimento que separa os cubanos. Parte da comunidade em Miami criticou o cantor pela iniciativa. Em Havana, porém, o clima era de festa: desde a visita do papa João Paulo II, em 1998, um estrangeiro não atraía tantos cubanos num evento ao ar livre.

Além de Juanes - um dos maiores vencedores do Grammy Latino, com 17 premiações -, o show reuniu 15 artistas, do cantor espanhol Miguel Bosé a músicos cubanos como Silvio Rodriguez. O concerto começou por volta das 14 horas (para economizar luz, racionada em Cuba), e o forte calor provocou vários atendimentos médicos por desidratação.

Na abertura, a cantora portorriquenha Olga Tañón gritou: "É tempo de mudar." Embora enfatizasse que o concerto era "apolítico", Juanes dedicou uma canção aos reféns mantidos pela guerrilha colombiana "e a todos que são privados da liberdade, onde quer que estejam".

Desde que foi anunciado, o show dividiu a comunidade de mais de 1 milhão de cubanos exilados em Miami. Muitos não perdoam o cantor por ter organizado um concerto sob a gigantesca estátua de Ernesto "Che" Guevara, o maior ícone da revolução.

Na hora do show, a organização anticastrista Vigilia Mabisa reuniu dezenas de exilados em Pequena Havana, em Miami, e usou um rolo compressor para destruir discos e fotos do colombiano, que também vive na cidade.

Juanes, porém, conseguiu algo inédito: o apoio de cerca de 30 presos políticos cubanos e até do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. "Não acredito que esse tipo de evento prejudique as relações Estados Unidos-Cuba", disse Obama. "Mas também não saberia dizer até que ponto pode ajudar." Antes, ele já havia se reunido com a secretária de Estado, Hillary Clinton.

Conhecido por defender causas sociais, Juanes chamou a atenção ao organizar um concerto no ano passado na fronteira da Venezuela com a Colômbia, após o ataque colombiano a um acampamento das Farc, no Equador. Agora, promete fazer um show igual ao de ontem em Miami. "É um grão de areia a mais na tentativa de melhorar as relações entre EUA e Cuba por meio da arte."