SHOW PRA MUSEU Manipulando voz e guitarra com sintetizadores e efeitos como o loop, Lichens, projeto solo de Robert A. A. Lowe, que já colaborou com bandas como TV On The Radio, mostra uma música experimental e hipnótica que merece o status de arte. Museu da Imagem e do Som. Auditório (174 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (20), 21h30. R$ 7/R$ 14. Cd.: todos.