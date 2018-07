Show Rural terá 325 expositores

A 21ª edição do Show Rural Coopavel, que começa no dia 9 e vai até o dia 13, em Cascavel (PR), abre o calendário 2009 dos principais eventos agropecuários do Brasil. Mesmo com a crise econômica mundial e a estiagem que afetou as principais regiões produtoras de grãos nesta safra, os organizadores do evento estão otimistas. "Serão 325 expositores, mas se tivéssemos mais espaço teríamos vendido. Este ano tivemos mais empresas interessadas do que espaço para exposição", comemora o coordenador-geral do evento, Rogério Rizzardi. E para manter a tradição de ser um dos eventos mais diversificados do setor, conforme os organizadores, serão mostrados este ano mais de 5 mil itens diferentes, de novas variedades de sementes a comercialização de máquinas. Um dos destaques, diz Rizzardi, serão os lançamentos da indústria de máquinas, "o maior dos últimos anos". Pesquisa A difusão de pesquisas é uma das principais características do Show Rural. Não à toa, as principais entidades de pesquisa do Paraná e do Brasil têm espaço garantido no evento. Uma das novidades da Embrapa Milho e Sorgo, por exemplo, será a apresentação do sistema de produção, do cultivo ao processamento, de minimilho. Além disso, a unidade lançará quatro híbridos de milho e um de sorgo. No estande do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) a seringueira será a principal atração. A entidade montou uma unidade demonstrativa com todas as informações para a correta exploração da seringueira, do plantio até a sangria para colheita do látex. A novidade no estande da Cooperativa Central de Pesquisa Agropecuária (Coodetec) serão os 3 cultivares de soja transgênica, que serão lançadas nesta safra: CD 231RR, CD 233 RR e CD 235RR. Concorrência em São Carlos A Master Consultoria Ltda., de Jaboticabal (SP), foi a única empresa a apresentar projeto para as obras de infraestrutura da Cidade da Bionergia, a ser construída em São Carlos (SP), com inauguração prevista para 2010, junto com a Agrishow, que passará a ser realizada em S. Carlos. INFORMAÇÕES: Show Rural Coopavel, tel. (0--45) 3225-6885