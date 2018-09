'Shreck' derrota rindo duas novas comédias

A capacidade de se manter no topo das paradas e a sua renda estimada de 25,3 milhões de dólares no final de semana são um ótimo sinal para a DreamWorks Animation SKG, cujas ações tiveram uma queda no mês passado depois que o filme teve uma estréia abaixo do esperado.

"Parece que as famílias estão impulsionando a bilheteria e como "Shrek" é um ótimo filme para todos assistirem juntos, isso parece que está funcionando muito bem para ele", disse Anne Globe, presidente de marketing mundial da DreamWorks.

A atrevida comédia "Get Him to the Greek," do produtor Judd Apatow, ficou com o segundo lugar, com 17,4 milhões de dólaresarrecadados nos EUA e Canadá.

"É muito interessantes pois Judd Apatow faz filmes de orçamentos razoáveis, e isso é um bom sinal para o sucesso global", disse Nikki Rocco, presidente de distribuição interna da Universal Pictures, estúdio da General Electric Co, que lançou o filme.

"Get Him to the Greek", que custou em torno de 40 milhões de dólares, tem o ator britânico Russell Brand no papel de um roqueiro metido a besta e Jonah Hill como um estagiário de uma gravadora que precisa levá-lo de Londres a Los Angeles, para fazer um show.

A comédia romântica "Killers", que o estúdio Lions Gate Entertainment Corp se recusou a mostrar aos críticos para evitar críticas negativas, ficou em terceiro lugar com uma arrecadação de 16,1 milhões de dólares nos EUA e Canadá.

O filme, com um orçamento na faixa dos 60 milhões de dólares, traz Ashton Kutcher como um homem que trabalha secretamente como um assassino e Katherine Heigl como sua esposa inocente.

A bilheteria total foi de cerca de 125 milhões de dólares, com uma enorme queda de 25 por cento em relação ao mesmo fim de semana no ano passado, que arrecadou 165,3 milhões de dólares nos EUA e Canadá, disse Paul Dergarabedian, presidente da empresa de monitoramento Hollywood.com Box Office. A bilheteria já havia caido também na semana passada.