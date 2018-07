Siamesas bengalis unidas pela cabeça passam por nova cirurgia

Com apenas um ano de idade, as gêmeas bengalis Krishna e Trishna, unidas pela cabeça, foram submetidas nesta segunda-feira, 14, na Austrália, a uma pequena cirurgia; a segunda nas duas últimas semanas para preparar a operação final para separá-las. A diretora de Neurocirurgia do Hospital Real Infantil de Melbourne, Wirginia Maixner, indicou que as pacientes se recuperam bem e que é preciso esperar entre seis e oito meses para separá-las definitivamente. As gêmeas, que chegaram à Austrália muito doentes, nunca conseguiram se sentar nem viram os rostos por estarem unidas pela parte superior da cabeça. Os médicos calculam que há 25% de chance de elas sobreviverem à operação, mas se não as separarem as duas morrerão em menos de doze meses. Maixner disse que o processo será muito complicado e perigoso porque, embora tenham cérebros separados, compartilham uma artéria principal que leva o sangue do cérebro ao coração. O sangue do cérebro de uma das meninas vai para o corpo da outra, e a primeira, cujo corpo é menor, está sofrendo de problemas cardíacos, explicou a diretora. Na semana passada, começaram as intervenções para reduzir o fluxo sanguíneo que circula entre os dois cérebros para que os dois bebês possam sobreviver separadamente. O próximo passo será a divisão dos crânios e da pele, e a separação dos dois cérebros, que se encontram um em cima do outro, detalhou Maixner. Krishna e Trishna foram descobertas em um orfanato bengali e estão sob os cuidados da fundação Children First. A Children First arrecadou 250 mil dólares australianos (cerca de S$ 220 mil) para a operação, mas ainda precisa de mais 150 mil dólares australianos (US$ 132 mil) para a recuperação das gêmeas.