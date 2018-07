O boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje diz que as gêmeas foram submetidas a vários exames laboratoriais e de imagens, que revelaram, além da cardiopatia, a "anatomia normal de um coração". "Avaliadas pela equipe cardiovascular foi constatada a inviabilidade cirúrgica", diz o comunicado, assinado pelo coordenador do CTI-Infantil, Júlio César Amorim Sena.