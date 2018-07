Sibutramina foi liberada Em janeiro de 2010, a Agência Europeia de Medicamentos proibiu a venda de sibutramina, uma das drogas mais usadas no tratamento para emagrecer, após estudo com 10 mil pacientes mostrar aumento de 16% na incidência de enfarte e derrame em pessoas com histórico de problemas cardíacos que tomaram o medicamento.