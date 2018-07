Siderúrgica CSA é multada em R$ 1,8 mi por poluição A Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) será multada em R$ 1,8 milhão por causa da poluição provocada por material particulado que se espalhou nos entornos da empresa, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a secretária de Estado do Ambiente, Marilene Ramos, a empresa tem um prazo de 15 dias para recorrer. "Está sendo demonstrado que houve falhas no projeto, que causaram problemas gravíssimos à população", afirmou.