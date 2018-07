Siderúrgica Dongkuk reavalia projeto com a Vale A siderúrgica Dongkuk Steel, da Coréia do Sul, afirmou nesta quarta-feira que está reconsiderando o projeto de construção de uma planta conjunta de aço no Brasil com a Vale. Em documento encaminhado à bolsa de valores da Coréia do Sul, a Dongkuk disse que as mudanças nas condições do mercado de energia e o aumento dos preços do gás tornaram o projeto menos viável. (Reportagem de Rhee So-eui)