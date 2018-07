Siderúrgicas no Brasil acentuam queda de produção em agosto

As usinas produziram 2,837 milhões de toneladas de aço bruto no mês passado, queda de 6,3 por cento sobre agosto de 2011 e de 5,5 por cento na comparação com julho. O volume ficou perto das 2,756 milhões de toneladas de junho, mês com pior nível de produção no ano até agora.

A produção de aço semi-acabado para vendas tombou 27,6 por cento em agosto sobre o mesmo mês de 2011, para 493 mil toneladas, em meio a um recuo expressivo nas exportações.

"O excedente de capacidade mundial acima de 500 milhões de toneladas continua, num contexto internacional de déficit fiscal nos Estados Unidos, crise na zona do euro, desaceleração na China e em outros mercados emergentes, principalmente nos países muito dependentes de exportações", afirmou em comunicado o IABr.

Segundo o instituto, no total, as exportações brasileiras de aço em agosto somaram 737 mil toneladas em agosto, redução de 29,3 por cento sobre um ano antes e ligeira alta ante as 724 mil toneladas de julho, que havia marcado o pior nível de vendas externas do ano.

Já as vendas no mercado interno em agosto subiram 3,4 por cento sobre um ano antes, para 1,896 milhão de toneladas. Na comparação com julho, houve crescimento de 6,6 por cento, com incrementos nas vendas de produtos planos, para quase 981 mil toneladas, e de longos, para 859 mil toneladas.

As importações, enquanto isso, somaram 335 mil toneladas em agosto, queda anual de 8,7 por cento e praticamente estável ante as 337 mil toneladas em julho.

(Por Alberto Alerigi Jr.)