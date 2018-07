Siderúrgicas reagem à queda de tarifa Indignado com a possibilidade de o governo zerar novamente a alíquota de importação de aço, o presidente do Instituto Aço Brasil (antigo IBS), Flávio Roberto Azevedo, disse que pedirá uma reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tentar diminuir a aparente "desinformação" sobre o setor. "Vamos pedir uma reunião com o governo para que não restem dúvidas, queremos ter uma interlocução mais direta." Na segunda-feira, Mantega informou estar estudando a redução das tarifas de importação do aço para "fomentar a concorrência e impedir que o preço suba" no mercado doméstico.