Siemens deve anunciar demissões e fechamento de escritórios

A estratégia do presidente-executivo da companhia Peter Loescher de impulsionar o crescimento não funcionou e analisas esperam que ele apresente um novo plano com economia de até 4 bilhões de euros (5,2 bilhões de dólares).

A Alemanha, maior economia da Europa, tem sido resistente à crise na zona do euro, mas uma desaceleração no crescimento da receita no quarto trimestre fiscal da Siemens mostra que a crise afetou a demanda de produtos do país.

"Está óbvio que uma diferença de margem entre a Siemens e seus concorrentes se abriu de novo", disse o analista Michael Hagmann, do HSBC.

(Por Maria Sheahan)