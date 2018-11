Silêncio N'África

Morreu ontem, aos 70 anos, de insuficiência cardiorrespiratória, a cantora cabo-verdiana Cesaria Evora. Ela estava internada em um hospital em Mindelo, na ilha de São Vicente, desde sexta-feira. Seus problemas de saúde já a haviam levado a encerrar a carreira no final de setembro, a conselho médico.

Cesaria começou a cantar desde cedo. Nascida, em 27 de agosto de 1941, em uma família de músicos, começou na adolescência a apresentar-ses em bares e hotéis cantando a 'morna', um gênero musical cabo-verdiano. Um compacto simples chegou a circular pela Europa no final dos anos 1960, mas sem grande repercussão. Em meados dos anos 70, sobretudo após a independência do país em 1975, Cesaria abandonou a música, em meio a decepção, falta de dinheiro e problemas pessoais.

Em 1985, aos 45 anos, voltando a se aproximar do ofício, foi a Portugal gravar duas faixas para uma antologia. Mas foi em Paris que a carreira começou a deslanchar. La Diva Aux Pieds Nus, lançado em 1988, foi responsável para que ela começasse a chamar a atenção - e por seu apelido mais conhecido: "a diva dos pés descalços". Mas foi com Miss Perfumado, disco de 1992, que sua fama ganhasse o mundo.

Cesaria lançou ao todo 22 álbuns (entre discos de estúdio, registros ao vivo e coletâneas) e conquistou profunda admiração de músicos muito diferentes entre si. A lista de suas colaborações traz nomes como Caetano Veloso - que disse ter em Cesaria uma das cantoras que mais o inspiraram - e o sérvio Goran Bregovic.

O ápice desse reconhecimento veio com o disco Voz d'Amor, de 2004, que levou o Grammy de melhor álbum de world music. Em 2009, o governo francês a condecorou com a medalha da Legião de Honra. Foi também o ano do lançamento de seu último álbum, Nha Sentimento.

Os últimos anos foram marcados por muitas lutas contra problemas de saúde. Um AVC sofrido em setembro a levou a abandonar definitivamente os palcos. De Paris, onde estava, ela havia manifestado o desejo de voltar a Cabo Verde para passar seus últimos dias.