Silicone era impróprio O escândalo das próteses mamárias veio à tona no fim de 2011, com a comprovação de que a fabricante francesa usava silicone impróprio para humanos. Nas próteses PIP, o silicone médico era substituído por uma mistura que continha 75% de gel industrial de fabricação própria e apenas 25% de silicone de boa qualidade, de fabricação americana. No Brasil, o registro do produto foi cancelado em janeiro pela Anvisa. Após muita discussão, ficou definido que o SUS e os planos de saúde bancariam a retirada e a troca de próteses defeituosas, desde que houvesse indicação médica para o procedimento. O escândalo envolveu cerca de 500 mil mulheres, 25 mil delas do Brasil.