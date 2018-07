Silva Telles 'amou o Direito, a Justiça', afirma AASP A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) manifestou, hoje, seu luto pela morte do jurista Goffredo da Silva Telles Jr. A entidade, que tem mais de 87 mil associados, lamentou a perda daquele que "amou o Direito, a Justiça, a Advocacia e o Brasil". Lembrou, ainda, que o professor da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco deixou imenso legado aos seus alunos e, sobretudo, aos brasileiros.