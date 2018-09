'Silvio achava que eu 'tava' velha'

Se a RedeTV! vai ou não levar todas as menções que Hebe fez a Silvio Santos na gravação de seu primeiro programa em estúdio, só o editor do programa poderá dizer, mas não foram poucas as lembranças suscitadas pelo ex-patrão enquanto a loira recebia seus super vips convidados, duas semanas atrás, na sede da emissora, em Osasco. Mais citado que ele, só mesmo a presidente Dilma Rousseff, entrevistada por Hebe no Palácio da Alvorada, em Brasília, com afagos de "gracinha" por parte da loira.

Disse Hebe que agora o seu programa vai ao ar às terças, 22h, e que não tem mais aquele negócio de mudar de horário toda semana. Agradeceu à antiga casa pela "linda trajetória" lá cumprida, mas atiçou Roberto Justus, atual contratado do SBT, presente na plateia, a se mudar para a RedeTV!, e mandou recado explícito ao Homem do Baú, na linha "você não está vendo, Silvio, mas depois alguém te conta."

Pergunto a Hebe se tantas referências a SS não seriam sinal de casamento mal acabado. "Não, não é, mas é que eu acho que o Silvio pensou que eu tava velha, que ninguém me faria mais propostas, e olha eu aqui, nessa festa linda", respondeu a loira, no seu longo branco reluzente. Queixou-se da "falta de respeito" que as constantes mudanças de horário no SBT representavam, com "os patrocinadores, com o público, comigo, com todo mundo". E contou que até hoje não falou com Silvio Santos sobre sua saída da emissora onde

esteve por 25 anos.

A chegada ao novo canal custou-lhe entrada triunfal, aos 82 anos, içada por um teleférico que cruzou o

auditório. Era cenografia de gosto duvidoso, mas que obrigou os presentes - os Josés Serra e Dirceu, além do governador Geraldo Alckmin entre eles - a retorcer o pescoço em busca do foco.

Pirotecnia dispensável, diga-se. Sobraram esforços hi-tech, o.k., haja vista a entrevista que transportou Paulo Coelho da Suíça para o palco, via holografia, como se o escritor lá estivesse de corpo presente - nada mais apropriado a um bruxo. Mas a produção pecou nos esforços humanos mais primitivos da TV. A orquestra é que parecia estar ali via holografia, mero item decorativo, carente do aval da direção para exibir iniciativa. "Não tivemos tempo de ensaiar", confirmou, ao Estado, o diretor do programa, Paulo Trevisan.

Assim, Hebe engatou El Día Que Me Quieras em dueto com o ator e cantor Daniel Boaventura, como se a cena fosse karaokê. A orquestra? Imóvel. A Boaventura, convocado a mostrar à apresentadora o que é um "beijo técnico", juntaram-se depois Paula Fernandes, Luan Santana, Daniel e Sérgio Reis, que avisou a banda: "É dó, viu? O tom dela é dó". Foi só quando os convidados do palco decidiram improvisar um Menino da Porteira que a orquestra fez valer sua presença, talvez para dar cabo ao constrangimento, talvez para suprir a falta do disco no momento, sabe-se lá.

Fora do sofá. Disposta a exibir uma faceta que parecia adormecida em estúdio esplêndido, Hebe será vista em um bocado de cenas externas. Só para a estreia, visitou Rita Lee em sua casa, em São Paulo, foi a Brasília para conhecer Dilma - prosa a ser salpicada por todo o programa, e distribuiu selinhos entre astros internacionais num camarote da Sapucaí. Jude Law e Will.I.Am, do Black Eyed Peas, que o digam.