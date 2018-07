Sim City 2013 aborda questões ambientais Na versão nova do clássico jogo Sim City, que estará no mercado em 2013, os prefeitos estarão às voltas com questões como mudanças climáticas, energia renovável e desastres naturais ao construir suas cidades. Se um jogador decide construir uma cidade que depende economicamente de energia gerada a carvão, por exemplo, terá de investir em hospitais para manter a saúde dos residentes. Para Davis Guggenheim, diretor de Uma Verdade Inconveniente, "o jogo pode ajudar as pessoas a lidar com problemas da vida real". / KARINA NINNI e GIOVANA GIRARDI, COM AGÊNCIAS