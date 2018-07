Simone Nunes reproduz sensações da praia no SPFW A mulher que veleja e as sensações que ela sente quando está no mar. Numa atmosfera praiana e com elementos do trabalho da ilustradora do século 17 Anna Maria Sibylla Merian, vestidos, blusas, saias e shorts ganharam leveza e muita feminilidade. A estilista Simone Nunes apresentou hoje na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW), no Parque do Ibirapuera, sua coleção de verão com uma impressão de que elas foram desenvolvidas na praia. O algodão foi o tecido-chave da coleção que, segundo Simone, mostra a leveza desejada. Em determinados looks ele ganha tratamento encerado, em outros uma camada perolada, o que traz sofisticação ao ar praiano. Vestidos e blusas ganham a companhia das cordas, com nós navais, que marcam a cintura. A estilista capturou o desenho das alças dos maiôs para oferecer impressão de "ter entrado na água". É certamente estranho associar essas sensações deliciosas com cores neutras, como o preto e o pele, as bases da coleção. Porém, a presença do coral, verde adriático e amarelo limão como pontos de luz das peças quebraram o gelo dos tons "frios". Dentre os acessórios, bolsas, pulseiras e colares de metal. As bolsas de mãos surgem inspiradas nos nós navais.