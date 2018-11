Simpósio promove intercâmbio sobre vários fungos Com o objetivo de promover o intercâmbio científico, tecnológico e cultural sobre a produção de cogumelos comestíveis e medicinais, será realizado, de 4 a 7 de maio, na Universidade de Sorocaba (Uniso), o 5º Simpósio Internacional sobre Cogumelos no Brasil e o 4º Simpósio Nacional sobre Cogumelos Comestíveis. A realização dos eventos é da Embrapa e da Uniso. O objetivo dos simpósios é incentivar a produtividade nacional na área e a introdução dos cogumelos na dieta da população. Atualmente, há no Brasil 80 grupos de pesquisa que congregam 550 profissionais, entre pesquisadores e estudantes. Os simpósios vão reunir pesquisadores da Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. As inscrições estão abertas para ouvintes, até sexta-feira, e podem ser feitas pelo link www.uniso.br/hs/v_sicog/index.asp.