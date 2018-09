'Simpsons' são exemplo de fé, diz jornal da Igreja

Em artigo no jornal do Vaticano, L"Osservatore Romano, um padre jesuíta afirma que os personagens principais da série americana Os Simpsons são um bom exemplo da fé católica e uma fonte de aprendizagem para crianças e adolescentes. "Os Simpsons é um dos poucos desenhos de grande difusão nos quais a fé cristã, a religião e questões sobre Deus são temas recorrentes", disse o padre Francesco Occhetta, responsável pela área de direito e sociedade da revista La Civiltà Cattolica. A partir de um episódio da 16.ª temporada, intitulado O Pai, o Filho e o Santo Convidado Especial e exibido em 2005, no qual Homer (foto) decide inscrever seu filho Bart em uma escola católica, o jesuíta analisa a série de um ponto religioso e afirma que os personagens divulgam uma imagem positiva da Igreja Católica. "Os Simpsons não atacam a religião, estão muito atentos aos testemunhos da Igreja e respeitam o núcleo do evangelho", diz.