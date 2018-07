Simulado Enem Geekie+Estadão reúne 60 mil O Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão registrou a participação de 60.518 estudantes, dos quais 43.178 fizeram as duas provas. O prazo para resolver o exame, online e gratuito, terminou na quinta-feira. Os candidatos esperam a divulgação do boletim de desempenho personalizado, que indicará a cada um seus pontos fortes e fracos nas áreas do conhecimento avaliadas pelo Enem. O material será entregue por e-mail a partir de amanhã. O simulado teve 120.372 inscritos, a maioria alunos da rede pública. / C.L.