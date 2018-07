Simulado Geekie+Estadão já tem 14 mil inscritos

Simulado 2012 Geekie+Estadão, exame online gratuito que

entregará um relatório de desempenho personalizado. Cerca de 14 mil alunos já se cadastraram para a prova. As inscrições estão abertas no site www.geekie-estadao.com.br até sexta-feira. As provas ficarão disponíveis no próximo fim de semana, nos dias 6 e 7. O aluno poderá escolher o momento em que vai iniciar o exame, entre 6 horas e 23h59, e terá 4 horas e meia para fazer o simulado, sem interrupções. No sábado serão 90 questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e, no domingo, mais 90, de Linguagens e Códigos e de matemática. Não haverá redação.