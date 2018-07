Simulado Geekie+Estadão libera boletim

Online e gratuito, o simulado foi aplicado entre os dias 6 e 11. Recebeu 120.372 inscrições.

É o caso de José Weslley Gomes Silva, de 17 anos. Estudante do 3.º ano de uma escola estadual de Crateús, no Ceará, ele disse que conferiu logo pela manhã sua pontuação no exame. "A professora deu um tempinho para a gente ir ao laboratório ver quanto tiramos. Quando chegar em casa eu vou olhar com mais calma", contou, ansioso, o candidato ao curso de Artes Cênicas da universidade federal de seu Estado, a UFC.

Parceira do Estado e da Geekie na iniciativa, a Secretaria da Educação do Ceará adotou o exame como mais uma ferramenta de preparação dos vestibulandos de sua rede. Weslley foi um entre os 68.122 estudantes cearenses cadastrados para fazer as provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e matemática.

O relatório de desempenho mostra ao aluno sua nota e a quantidade de acertos em cada prova. O estudante também pode conferir sua performance por disciplina (literatura, física, química, etc). Em outra parte do boletim aparecem os temas que devem ser revisados na reta final de preparação para o exame oficial, marcado para 3 e 4 de novembro.

"Agora o aluno deve trabalhar em cima de uma lista extra de exercícios, buscar videoaulas gratuitas na internet, entre outras alternativas", diz Eduardo Bontempo, sócio-fundador da Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação.