Simule aceleradas no Hall da Fama da Nascar

CHARLOTTE, Estados Unidos - O Hall da Fama da Nascar é o ápice da interação entre o público e a competição automobilística. Instalado em Charlotte, no Estado da Carolina do Norte, o enorme prédio tem 31 carros que representam as sete décadas de existência da categoria, 50 atrações interativas e mais de mil objetos expostos.

Desde a entrada (ingresso a partir de US$ 20) o visitante já começa a ter contato com os itens essenciais para as provas: macacões, capacetes, peças e troféus. Em uma sala especial, um filme conta a história da categoria.

Quase real. Poder ver de perto alguns carros campeões é empolgante - eles estão expostos em uma plataforma circular, que simula a pista oficial. Ainda dá para acompanhar a evolução dos equipamentos, da segurança e ler detalhes sobre cada pista, como o tipo do asfalto, a explicação para o formato e para a angulação de 32º em uma curva, por exemplo.

Um pitstop cronometrado é feito no 2.º andar. É onde se vê como funciona o motor e a geometria do carro. Mas o mais divertido é disputar uma corrida da Nascar num simulador. Montado num circuito em miniatura, dentro de reproduções de carros, tem o mesmo tipo de banco e volante dos veículos da categoria. Há até como narrar uma volta - e isso fica registrado no local.

Na saída, a esperada lojinha. A visita vale para conferir os livros e camisas dos personagens da categoria. E, quem sabe, levar algum deles para casa.

