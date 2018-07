Sinais viram linguagem comum em escola inglesa

Uma escola primária em Brighton, na Inglaterra, em que 26 crianças falam línguas diferentes está ensinando a linguagem de sinais a todos os alunos para ajudá-los a se comunicar. Os 300 alunos da escola Fairlight estão aprendendo makaton, uma forma de linguagem de sinais desenvolvida há 30 anos, originalmente para crianças com dificuldade de aprendizado. Muitos dos símbolos são baseados na linguagem de sinais britânica, utilizada por deficientes auditivos. No makaton, os sinais são usados em uma ordem diferente e junto com a fala, para reforçar a mensagem. A escola diz acreditar que a linguagem de sinais ajuda as crianças a desenvolver o entendimento da língua inglesa. O diretor, Damien Jordan, afirma que os sinais também ajudam os professores a se comunicar com os alunos. Jordan acrescenta que o makaton "ajuda as crianças a prestar atenção porque precisam olhar para a pessoa com quem estão falando para entender os sinais". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.