Sincopetro: aumento abusivo de combustível é traição O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia, disse ver como "uma traição ao consumidor" os aumentos abusivos de combustíveis praticados por alguns postos nos dois últimos dias em que foi deflagrada a greve dos caminhoneiros e distribuidores de combustível. "Não concordamos com essa meia dúzia que está denegrindo toda uma categoria", afirmou o presidente do Sincopetro.