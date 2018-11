Sindicalista é assassinado a tiros em Sertãozinho-SP O sindicalista Wellington Wagner Espagnol, de 45 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, no final da manhã de hoje, no bairro São João, em Sertãozinho (SP). Ele era tesoureiro do Sindicato de Montagens Industriais de Sertãozinho e Região (Sintramus) e estava sozinho no escritório no momento do crime.