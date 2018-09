Sindicalista e esposa são mortos na frente das filhas no interior

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Araraquara, Flávio César Ferreira Barreto, de 43 anos, e a esposa Cássia Adriana Junquete, de 42 anos, foram assassinados na frente das três filhas quando chegava em casa, uma chácara em Araraquara, a 270 km de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 21. O casal foi baleados e morreu dentro do carro. As filhas viram tudo no banco traseiro. O casal chegava em casa com as três filhas de 9, 12 e 14 anos no banco traseiro, quando foi surpreendido ao esperar o portão eletrônico abrir. Segundo o depoimento da menina mais velha, dois homens que estavam escondidos atrás de uma lixeira chegaram até o casal e, sem dizer nada, passaram a atirar. O sindicalista levou dois tiros no peito e outro no queixo. A esposa foi baleada na cabeça, ombro e perna. As meninas escaparam da ação por um detalhe. O vidro com a película escura protegeu as filhas porque os atiradores não teriam visto elas abaixadas. À polícia, a jovem de 14 anos contou que abaixou as irmãs ao ver a dupla correndo em direção ao carro, um Fiat Strada. "Foi uma tocaia, uma execução. Armaram pra eles mesmos", diz um policial civil que acompanhou o caso. A Polícia Civil não tem pistas sobre o caso.