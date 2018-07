Sindicalista é morto a tiros dentro do carro em SP

Pessoas próximas ao local ouviram os disparos por volta das 20h20 e ligaram para o 190 avisando que havia um homem baleado. Carlão chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Vergueiro, mas não resistiu. Segundo a polícia, foram três tiros no braço esquerdo, um no ombro esquerdo, dois na região das costelas esquerdas e um no abdômen.

O carro pertence ao sindicato. Ele estava com o vidro dianteiro estilhaçado e uma marca de tiro na porta do passageiro. A polícia apreendeu dentro do automóvel dois celulares, um laptop, um bastão retrátil, dois pen-drives, um GPS e uma bolsa de couro preta.

No momento dos disparos, nenhuma testemunha presenciou a vítima ser alvejada, segundo a Polícia Civil. No entanto, próximo do local, há uma Igreja da Assembleia de Deus, com duas câmeras de segurança. Duas pessoas já foram ouvidas pela polícia: a secretária da vítima e um diretor do sindicato.

Como não foram levados pertences da vítima, o caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O presidente do sindicato estava no cargo havia três anos. Ele era casado e tinha uma filha. Em nota, a entidade confirmou a morte de Carlão e diz que ainda não há informações sobre o velório e enterro da vítima.