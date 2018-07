Sindicalistas fecham a Avenida Paulista Em ato do Dia Nacional de Mobilização e Luta, convocado pelas centrais sindicais nesta sexta-feira (30), manifestantes bloquearam os dois sentidos da Avenida Paulista, em São Paulo. A Polícia Militar não divulgou o número de manifestantes presentes. Mais cedo, às 15h, a PM disse que 300 pessoas estavam concentradas no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), e que um outro grupo de 400 professores se dirigia para a avenida.