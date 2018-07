Sindicalistas protestam em aeroporto de Viracopos Trabalhadores ligados às centrais sindicais fizeram um protesto no saguão do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 30. O movimento, que começou por volta das 6h e terminou às 10h30, não afetou os embarques. A mobilização contou com entidades de diversas categorias, como aeroviários, bancários, servidores públicos e professores. Os organizadores falaram em cerca de 150 pessoas, mas segundo a assessoria de imprensa do aeroporto não passavam de 50 manifestantes.