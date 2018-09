Sindicância inocenta hospital por cirurgia Sindicância da prefeitura de Bertioga apurou que o menino J., de 10 anos, foi internado no dia 3 no Hospital Municipal para uma cirurgia referente ao diagnóstico "hérnia umbilical", contrariando denúncia da mãe da criança, que afirmou ter sido surpreendida ao ver seu filho com um curativo na barriga porque o menino teria sido internado para retirar um nódulo da boca. Segundo o secretário de Saúde, Manoel Prieto Alvarez, o diagnóstico de hérnia está comprovado por guias com o histórico da cirurgia e a assinatura da mãe do menino.