Sindicância investiga festa de presos no interior de SP Uma sindicância aberta hoje pela Coordenadoria dos Presídios do Oeste Paulista apura a denúncia de que presos do Centro de Ressocialização (CR) de Presidente Prudente, a 580 quilômetros de São Paulo, teriam deixado as celas, com autorização da diretoria, para participar de um churrasco do lado de fora do presídio na terça-feira, feriado do Dia de ano-novo. As imagens do churrasco devem ser levadas ao ar na noite de hoje pelo Jornal da Band, da Rede Bandeirantes de Televisão. Entre os detentos, estariam, segundo a reportagem do Jornal da Band, três traficantes, dois assaltantes, um estelionatário e um homicida. A festa teria sido autorizada pela direção do presídio, conforme boletim de serviços expedido no dia 28. No boletim, a Diretoria do Núcleo de Segurança indica quais presos poderiam sair das celas para ajudar na organização do churrasco e nomeia um outro detento para fazer a lista dos colegas que auxiliariam comprando refrigerantes.