Sindicância vai apurar morte de rapaz em morro no Rio

As armas dos dois policiais envolvidos foram recolhidas e eles cumprem tarefas internas na unidade. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública do Estado acompanharão as investigações da 13ª Delegacia de Polícia Civil sobre o caso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz foi morto depois de atirar três vezes com um revólver calibre 32 contra os policiais e estava com 63 papelotes de cocaína. A família afirma que ele foi comprar um lanche a pedido da esposa grávida, no caminho foi abordado e se desentendeu com os policiais da UPP. Um deles teria sacado a arma e atirado no rapaz, que tentava fugir.