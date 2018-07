Sindicato anuncia fim da greve nas federais

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino (Andes) anunciou na noite de ontem que a greve nacional das universidades federais deve ser encerrada até sexta-feira. A paralisação, que já durava quatro meses, ainda tinha a adesão de 13 instituições, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Em nota, o comando da greve anunciou o fim de suas atividades. "Foram estabelecidas várias ações para a continuidade da mobilização da categoria no enfrentamento dos ataques à educação pública federal que estão materializados no PL 4368/12", diz o comunicado, em referência ao projeto de lei que dispõe sobre o plano de carreiras dos docentes do ensino superior. Em acordo com o MEC, foi assegurado um reajuste mínimo de 13% a partir de março de 2013, com recursos de R$ 4,2 bilhões.

Ampla adesão. Iniciada em maio, a greve chegou a contar com 57 das 59 federais do País. Nas últimas semanas, porém, vinha perdendo força - na sexta-feira, 44 instituições já haviam retomado as aulas. Com o fim da paralisação, o calendário de retorno às atividades será definido com autonomia pelas universidades. Em algumas, o ano letivo de 2012 deverá terminar somente em abril de 2013.

O MEC exige que seja reposto integralmente o período de paralisação. As federais do Rio Grande do Norte (UFRN) e de Itajubá (Unifei) foram as únicas que não aderiram à greve.