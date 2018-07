Sindicato: ato teve participação de 2,5 mil bancários A presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Juvandia Moreira, afirmou nesta quinta-feira que cerca de 2,5 mil funcionários de bancos participaram do ato na região da Avenida Paulista. "Foi um dia positivo. Acompanhamos as manifestações em todo o País. Considero que o Dia Nacional de Lutas atingiu seus objetivos e colocou a agenda dos trabalhadores na ordem do dia", afirmou. De acordo com o sindicato, bancários de pelo menos 50 agências das 60 da avenida aderiram à paralisação.