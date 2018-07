Sindicato avisa sobre vazamento de óleo no RJ O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF) divulgou que a plataforma de Pampo, na Bacia de Campos (litoral norte do Estado do Rio e sul do Espírito Santo), suspendeu a produção no domingo (17) por causa de um vazamento de petróleo no mar, iniciado no sábado (16).