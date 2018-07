Sindicato cita possível falha no controle de plataforma O coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros no Norte Fluminense, José Maria Rangel, apontou nesta segunda-feira, 2, possível falha de fiscalização no embarque para o navio-plataforma da Chevron no Campo de Frade, na Bacia de Campos (RJ), onde foi encontrado material suspeito de ser explosivo. Neste domingo, 1, a Marinha afirmou ter recebido um informe alertando sobre uma caixa com material suspeito encontrada no sábado, 30, mas a presença de explosivos foi descartada. No entanto, o material ainda é periciado pela Polícia Federal (PF).