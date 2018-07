Sindicato confirma greve dos professores municipais

O presidente do sindicato, Claudio Fonseca, está reunido com representantes da Secretaria de Educação para novas negociações. O encontro, de acordo com o Sinpeem, foi convocado em caráter de urgência.

A Secretaria informou que pediu a mais de duas mil escolas o balanço da adesão dos profissionais ao movimento, mas que só terá os dados no final do dia. A assessoria de imprensa informou que a pasta não divulgou nenhum comunicado aos pais e alunos sobre a paralisação.

Negociações

Entre as reivindicações da categoria, estão reajustes de 6,55% retroativos a maio de 2011 e 4,61% retroativos a maio de 2012. Para este ano, os sindicalistas exigem mais 5,6%.

Na última terça-feira, dia 30, a Secretaria de Educação recebeu entidades representantes dos professores em uma primeira rodada de negociação setorial, que faz parte do Sistema de Negociação Permanente da Prefeitura (Sinp). O governo propôs um reajuste imediato de 0,82% e outro de 11,46%, a ser pago em três parcelas a partir de 2014. Os professores não aceitaram.