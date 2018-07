Sindicato critica prazos para aumentos

O Andes, sindicato dos professores de universidades federais, não quis informar se defenderá a manutenção da greve. "Para as universidades públicas brasileiras se desenvolverem é preciso ter uma carreira estruturada, não tabelas com valores jogados ao léu", disse o segundo tesoureiro do Andes, Almir Menezes.

A proposta do governo estabelece prazo de até três anos para o reajuste total. "O MEC apresentou uma tabela sem um conceito de carreira e não disse quando isso vai ser aplicado. O problema é que no ano que vem pode ser só 1%, por exemplo."

Menezes admitiu que os reajustes, que variam de 16% a 45%, podem ser considerados "razoáveis" se entrassem em vigor imediatamente. Mas, com o horizonte proposto, de três anos, são "insuficientes".

O Andes considerou ainda que a forma de divulgação prejudica a apreciação da proposta. "O comando nacional de greve vai precisar fazer um estudo das tabelas e depois encaminhar para a base", disse Menezes. "Vamos discutir os números na semana que vem. Cada assembleia tem seu tempo."

Institutos. O Sindicato dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) também criticou o plano. "Queríamos um salário robusto no início de carreia. O governo colocou um salário melhor a ser recebido no fim dela, e ainda é utópico, porque os requisitos a serem cumpridos para atingir esse teto são muito rígidos", diz William Carvalho, um dos dirigentes do Sinasefe. "Além disso, em nossa rede, menos de 3% são professores titulares. Então os R$ 17 mil (de salário) estão longe da nossa realidade."

A falta de detalhamento da proposta também foi criticada. "Nos mandaram uma tabela e a informação de que o reajuste será diluído em três anos. Mas ninguém explicou quanto será por ano." Há no País 40 institutos federais. Juntos, eles têm 400 câmpus. Muitos funcionam em situação precária, em prédios emprestados ou com problemas sérios como falta de energia.