Sindicato de funcionários critica segurança da USP

O sindicato defende a volta da segurança exercida exclusivamente por trabalhadores da universidade e a saída de Ronaldo Penna, investigador de polícia que atualmente coordena a segurança da USP. No texto, também é criticada a atuação da Polícia Militar (PM) dentro do campus.

"Devemos lembrar que tantos outros crimes têm ocorrido cotidianamente na Universidade de São Paulo desde que o investigador de polícia, Ronaldo Penna, assumiu a coordenação da segurança da USP e resolveu terceirizar a segurança do campus, cuja responsabilidade era da Guarda Universitária", diz o sindicato. "Desde a terceirização da segurança a criminalidade cresceu de forma assustadora na universidade", continua.

Em outro trecho da nota, o Sintusp afirma que "a Polícia Militar está dentro da universidade como nunca, inclusive fazendo blitz com armas de grosso calibre, (...), inclusive no dia do assassinato de Felipe, em frente à FEA, local onde ocorreu o crime. O que foi retirado foi uma ''base'' da PM, instalada no campus Butantã da USP. A Universidade de São Paulo já tem o 16.º Batalhão da PM, que foi construído há muitos anos, em área cedida pela USP, com 1.800 policiais militares e uma Academia de Polícia dentro do campus".

O sindicato conclui a nota pedindo "a volta da segurança exercida exclusivamente por trabalhadores da USP, a saída deste policial da segurança e o fim de toda corrupção que envolve o processo de terceirização e várias outras medidas, como ampliação da iluminação, etc".