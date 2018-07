Sindicato de SP diz que descumprirá restrição a fretados

?As empresas que têm contrato vão manter os serviços, porque de outra forma vão ferir o direito do consumidor. Nossos filiados vão pedir o cadastro como exceção, só que não haverá tempo para que sejam concedidos. Então, como vamos saber se os pedidos foram aceitos ou não??, questiona o presidente, Silvio Tamelini. A entidade também alega que a Prefeitura ainda não disponibilizou em seu site o link para a realização dos cadastros.

A nova regulamentação - cuja portaria foi apresentada ontem pela Prefeitura - prevê que estarão liberados da restrição ônibus fretados que parem unicamente dentro de pátios e garagens de empresas para o embarque e desembarque. Para isso, eles deverão fazer um pedido de cadastro como ?exceção? e precisarão instalar aparelhos de GPS para que o poder público possa fiscalizar os trajetos e paradas.

Uma das reivindicações da Transfretur é a abertura de novas negociações com a Secretaria dos Transportes. ?Há ainda muitos pontos técnicos que precisam ser esclarecidos. Nós precisamos de um encontro para discutir com os técnicos da Prefeitura e não somente com o secretário (Alexandre de Moraes), que entende pouco de trânsito?, diz Santos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.