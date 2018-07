Sindicato deve ser acionado para pagar indenização

"A Apeoesp só comunicou sobre manifestação no vão livre do Masp. Abusaram desse direito. Vamos reunir documentos para uma próxima ação de indenização", explicou o promotor. Atualmente, para pagar os débitos com a Justiça por causa do protesto de 2005, a entidade tem 14 imóveis penhorados.

Há também uma outra ação em curso por causa de uma manifestação ocorrida em 2008. "Em 2008 foram várias passeatas e a Justiça concedeu liminar proibindo a ocorrência desses eventos em vias públicas", diz. O dinheiro das multas vai para o fundo estadual de reparação de interesses difusos.